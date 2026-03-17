Стубб объяснил нежелание Европы помогать Трампу
19:55 17.03.2026
Стубб объяснил нежелание Европы помогать Трампу
2026-03-17T19:55:00+03:00
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, Европа, НАТО, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ стран НАТО помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связан с отсутствием каких-либо предупреждений об операции против Ирана, заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Yle.
"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", — сказал он, выступая в Лондонской школе экономики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"Никто не остановит". Слова Трампа о Кубе вызвали переполох в США
Вчера, 19:10
Финский лидер добавил, что у Хельсинки "нет такой техники, которую можно было бы отправить" на Ближний Восток.
Глава Белого дома в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
"За один день". Трамп сделал тревожное заявление об Украине
Вчера, 19:42
Ранее Трамп обращался к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с просьбой прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Страны ЕС уже ответили отказом.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Белом доме сделали заявление об Ормузском проливе
Вчера, 17:05
 
