Стубб объяснил нежелание Европы помогать Трампу

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ стран НАТО помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связан с отсутствием каких-либо предупреждений об операции против Ирана, заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Yle.

"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", — сказал он, выступая в Лондонской школе экономики.