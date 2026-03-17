Стубб объяснил нежелание Европы помогать Трампу

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отказ стран НАТО помогать США в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связан с отсутствием каких-либо предупреждений об операции против Ирана, заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова передает Yle.
"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", — сказал он, выступая в Лондонской школе экономики.
Финский лидер добавил, что у Хельсинки "нет такой техники, которую можно было бы отправить" на Ближний Восток.
Глава Белого дома в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.
Ранее Трамп обращался к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с просьбой прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Страны ЕС уже ответили отказом.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.