МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Без американской помощи Украина потерпела бы мгновенное поражение в конфликте против России, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, которую транслирует Белый дом на YouTube.
"С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли", — заявил он.
Глава Белого дома объяснил это тем, что Соединенные Штаты поставляли Киеву "лучшее в мире оружие".
В понедельник Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в планируемой США операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. Он отметил, что экс-президент США Джо Байден напрасно помогал Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.