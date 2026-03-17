Трамп заявил о "глупой ошибке" НАТО и пообещал скорую отставку Макрона

ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отказ стран НАТО помочь в операции против Ирана ошибкой.
"Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. И я давно говорил, что мне интересно, будет ли НАТО когда-нибудь рядом, чтобы поддержать нас. Так что это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом", — сказал он журналистам.
По его словам, США вкладывают большие суммы в защиту этих стран, а они для Вашингтона не делают ничего, особенно в моменты необходимости.
"Я разочарован <...> из-за того, что мы тратим <...> триллионы долларов. Подумайте об этом: триллионы за эти годы, много триллионов долларов. Это одна из причин, по которой у нас дефицит бюджета. Мы помогаем другим, а они не помогают нам", — добавил Трамп.
Также он прошелся и по некоторым европейским лидерам. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон очень скоро покинет свой пост. Британский премьер Кир Стармер отказом помочь США тоже вызвал у главы Белого дома разочарование. А страны Ближнего Востока, как считает Трамп, показали себя с замечательной стороны.
"Катар проявил себя великолепно. ОАЭ — абсолютно, они были великолепны. Саудовская Аравия была потрясающей. Бахрейн был очень хорош", — отметил президент.
Что касается окончания операции, по его словам, сейчас американцы не готовы покинуть Иран, но сделают это в ближайшем будущем.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Отправить свои военные корабли в регион США призвали Францию, Германию, Британию, Китай, Японию, Южную Корею и других. Однако некоторые от этой инициативы уже отказались, в том числе Париж.
