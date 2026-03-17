18:52 17.03.2026
США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающегося конфликта с Ираном заявил об отсутствии необходимости в помощи со стороны НАТО и других союзников, включая... РИА Новости, 17.03.2026
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающегося конфликта с Ираном заявил об отсутствии необходимости в помощи со стороны НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею.
"Большинство наших "союзников" по НАТО проинформировали Соединенные Штаты о том, что они не хотят участвовать в нашей военной операции против террористического режима Ирана на Ближнем Востоке… Мы больше не "нуждаемся" и не желаем помощи стран НАТО — она нам никогда и не была нужна! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Медведев заявил, что у НАТО "поехала крыша" из-за Ирана
5 марта, 15:13
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
При этом Трамп сообщил 16 марта, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность оказать помощь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства. Однако уже на следующий день Макрон заявил, что Париж не является стороной конфликта с Ираном и не планирует принимать участие по деблокированию Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать операцию против Ирана
Вчера, 18:36
 
