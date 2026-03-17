Политолог назвал возможную реакцию Трампа на отказ ЕС в военной помощи

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ужесточить энергетическую политику в ответ на отказ Евросоюза помочь с миссией в Ормузском проливе, считает политолог Станислав Ткаченко.
Он отметил, что сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже, по мнению эксперта, проигран. Этим, как считает политолог, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе.
"Глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса", – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.
