Политолог назвал возможную реакцию Трампа на отказ ЕС в военной помощи

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ужесточить энергетическую политику в ответ на отказ Евросоюза помочь с миссией в Ормузском проливе, считает политолог Станислав Ткаченко.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.