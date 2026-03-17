02:17 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/tramp-2081124314.html
Стубб призвал серьезно относиться к словам Трампа
2026-03-17T02:17:00+03:00
https://ria.ru/20260316/tramp-2081116244.html
https://ria.ru/20260316/nato-2081105230.html
В мире, США, Ормузский пролив, Ближний Восток, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Стубб призвал серьезно относиться к словам Трампа о будущем НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после слов американского президента Дональда Трампа о плохом будущем НАТО в случае отказа стран альянса помочь Вашингтону в ситуации с Ормузским проливом призвал серьезно относиться ко всему, что говорит лидер США.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. В воскресенье Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности пролива.
Конфликт в Иране скоро завершится, заявил Трамп
16 марта, 23:49
16 марта, 23:49
"Мы, очевидно, должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов", - заявил Стубб в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, как следует воспринимать слова Трампа о будущем НАТО.
Он добавил, что те страны, которые обладают возможностями и желанием помочь Вашингтону, "сделают это и должны это сделать", но указал на то, что НАТО является оборонительным блоком и "не занимается военными атаками как таковыми".
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен, отвечая на вопрос о возможной отправке финских кораблей на Ближний Восток, заявила, что приоритетом для республики остаются Россия и Балтийское море.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Применение пятой статьи будет означать конец НАТО, считает политолог
16 марта, 22:04
16 марта, 22:04
 
