В Москве-реке нашли тело третьего пропавшего подростка - РИА Новости, 17.03.2026
15:37 17.03.2026 (обновлено: 16:12 17.03.2026)
В Москве-реке нашли тело третьего пропавшего подростка
Спасатели нашли тело третьего подростка, пропавшего в Звенигороде, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. РИА Новости, 17.03.2026
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
андрей иванов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Найдено тело третьего ребенка, провалившегося под лед Москвы-реки в Звенигороде
Найдено тело третьего ребёнка, провалившегося под лед Москвы-реки в Звенигороде. 13‑летняя Алина вместе с двумя друзьями-сверстниками ушла гулять 7 марта и больше не вернулась. Все эти дни пропавших детей искали сотни добровольцев, водолазов, сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Андрей Иванов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве-реке нашли тело третьего пропавшего подростка

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Спасатели нашли тело третьего подростка, пропавшего в Звенигороде, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
"Операция <...> завершена. В Москве-реке обнаружено тело девочки", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в МЧС, ее нашли в девяти километрах от поискового штаба вниз по течению.
Седьмого марта двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка ушли гулять и не вернулись. Тело первого подростка обнаружили в акватории Москвы-реки в 800 метрах от места, где дети могли провалиться под лед, второго — в семи километрах оттуда.
Следователи и криминалисты продолжают работу на месте ЧП.
Обоих утонувших в Звенигороде мальчиков опознали
ПроисшествияЗвенигородМосковская область (Подмосковье)Андрей ИвановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
