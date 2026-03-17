В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram - РИА Новости, 17.03.2026
13:11 17.03.2026
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram - РИА Новости, 17.03.2026
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
Кремлю нечего добавить к разъяснениям Роскомнадзора (РКН) по ситуации с работой мессенджера Telegram в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T13:11:00+03:00
2026-03-17T13:11:00+03:00
россия
дмитрий песков
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
россия
россия, дмитрий песков, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram
Россия, Дмитрий Песков, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram

Песков: к разъяснениям РКН по ситуации с Telegram нечего добавить

Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремлю нечего добавить к разъяснениям Роскомнадзора (РКН) по ситуации с работой мессенджера Telegram в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все слышали те разъяснения, которые давались... Роскомнадзором. К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже ничего. Поэтому я вряд ли смогу что-то добавить к этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, добавил он, ситуацию по работе мессенджера комментировало Минцифры.
Министерство в середине февраля сообщало, что Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства. При этом глава Минцифры Максут Шадаев указывал, что никто не "рубит с плеча", и российские власти применяют меры принуждения к Telegram постепенно, пытаясь выстроить конструктивный диалог и обеспечить исполнение требований закона.
Сам РКН указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram. Ведомство заявляло, что продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
