Песков заявил, что Кремлю неизвестно о контактах с руководством Telegram

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кремлю неизвестно, чтобы с руководством Telegram велись какие-либо контакты на фоне проблем с работой мессенджера в РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.