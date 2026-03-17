Таиланд начал консультации о поставках российской нефти

БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, находящийся в зарубежной поездке, начал консультации о поставках российской нефти, сообщил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан журналистам на брифинге в Доме правительства во вторник.

В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки нефти в Таиланд из Персидского залива , которые обычно составляют около 50% нефтяного импорта страны. После частичного снятия ограничений на российскую нефть со стороны США Таиланд на минувшей неделе заявил о готовности начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.

"Сегодня есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел, господин Сихасак Пхуангкеткео вчера отправился на международную конференцию в Европу ... и там уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно", - сказал Ратчакитпракан, добавив, что разговаривал с главой МИД по телефону в понедельник вечером.

Министр иностранных дел Таиланда в настоящее время находится в Вене , принимая участие в Глобальном саммите по борьбе с мошенничеством, организаторами которого являются Управление ООН по наркотикам и преступности и Интерпол . В саммите участвует и российская делегация.

Ратчакитпракан также сообщил, что во вторник на еженедельном заседании кабмина вопрос о закупках нефти у России будет обсуждаться с министром энергетики Таиланда.

"Если мы получим нефть из России, у нас уже не будет больше проблем", - отметил вице-премьер.