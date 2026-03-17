Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/tailand-2081185677.html
Таиланд начал консультации о поставках российской нефти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава МИД Таиланда начал консультации с Россией по поставкам нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, находящийся в зарубежной поездке, начал консультации о поставках российской нефти, сообщил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан журналистам на брифинге в Доме правительства во вторник.
В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, которые обычно составляют около 50% нефтяного импорта страны. После частичного снятия ограничений на российскую нефть со стороны США Таиланд на минувшей неделе заявил о готовности начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума за четыре года
Вчера, 00:41
"Сегодня есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел, господин Сихасак Пхуангкеткео вчера отправился на международную конференцию в Европу... и там уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно", - сказал Ратчакитпракан, добавив, что разговаривал с главой МИД по телефону в понедельник вечером.
Министр иностранных дел Таиланда в настоящее время находится в Вене, принимая участие в Глобальном саммите по борьбе с мошенничеством, организаторами которого являются Управление ООН по наркотикам и преступности и Интерпол. В саммите участвует и российская делегация.
Ратчакитпракан также сообщил, что во вторник на еженедельном заседании кабмина вопрос о закупках нефти у России будет обсуждаться с министром энергетики Таиланда.
"Если мы получим нефть из России, у нас уже не будет больше проблем", - отметил вице-премьер.
Американский Минфин на фоне эскалации на Ближнем Востоке разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до утра 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнял глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Нефтеналивной танкер - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дмитриев рассказал подробности снятия ограничений США на российскую нефть
13 марта, 05:26
 
В миреТаиландРоссияБлижний ВостокКирилл ДмитриевООНИнтерполМинистерство финансов РФ (Минфин России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала