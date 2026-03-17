Таиланд начал консультации о поставках российской нефти

БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, находящийся в зарубежной поездке, начал консультации о поставках российской нефти, сообщил заместитель премьер-министра страны Пхипхат Ратчакитпракан журналистам на брифинге в Доме правительства во вторник.
В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, которые обычно составляют около 50% нефтяного импорта страны. После частичного снятия ограничений на российскую нефть со стороны США Таиланд на минувшей неделе заявил о готовности начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.
"Сегодня есть большая хорошая новость. Министр иностранных дел, господин Сихасак Пхуангкеткео вчера отправился на международную конференцию в Европу... и там уже начал консультации по поставкам нефти... видимо, встретившись с российским министром или послом России, я не уверен с кем конкретно", - сказал Ратчакитпракан, добавив, что разговаривал с главой МИД по телефону в понедельник вечером.
Ратчакитпракан также сообщил, что во вторник на еженедельном заседании кабмина вопрос о закупках нефти у России будет обсуждаться с министром энергетики Таиланда.
"Если мы получим нефть из России, у нас уже не будет больше проблем", - отметил вице-премьер.
Американский Минфин на фоне эскалации на Ближнем Востоке разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до утра 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнял глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.