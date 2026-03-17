ВС России заранее подготовили замену Starlink, рассказал боец
ВС России заранее подготовили замену Starlink, рассказал боец - РИА Новости, 17.03.2026
ВС России заранее подготовили замену Starlink, рассказал боец
Связисты 72-й мотострелковой бригады заранее были готовы к отключению станций Starlink и давно подготовили резервную связь по оптоволоконным каналам и... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T04:12:00+03:00
2026-03-17T04:12:00+03:00
2026-03-17T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России заранее подготовили замену Starlink, рассказал боец
РИА Новости: российские связисты заранее подготовились к отключению Starlink
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Связисты 72-й мотострелковой бригады заранее были готовы к отключению станций Starlink и давно подготовили резервную связь по оптоволоконным каналам и широкополосному беспроводному интернету, рассказал РИА Новости командир батальона связи с позывным "Гром".
"Тот, кто сильно рассчитывал на Starlink, тот и попал, а у нас все это было зарезервировано, мы этого всего ожидали, и у нас в основном все построено на оптических линиях связи и на беспроводных широкополосных доступах. Ну и, соответственно, не забываем про радиосвязь, которая у нас также построена сетью на радиосвязь", - рассказал "Гром".
Командир взвода с позывным "Бабр" отметил, что связисты бригады "Южной" группировки войск, заранее получили информацию о возможных отключениях станций Starlink и заранее начали готовить резервные каналы связи, используя уже проложенные оптоволоконные сети на краматорско-дружковском направлении.
"На нашу работу не повлияло никаким образом, потому что нам заблаговременно поступила информация, что здесь в наших районах есть оптико-волоконная связь и еще в 2021 году здесь проводилась эта работа по прокладке. Мы выяснили, где проложена эта линия связи и смогли запустить ее в работу, для применения в своих интересах", - уточнил "Бабр".