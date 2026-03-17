ВС России заранее подготовили замену Starlink, рассказал боец

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Связисты 72-й мотострелковой бригады заранее были готовы к отключению станций Starlink и давно подготовили резервную связь по оптоволоконным каналам и широкополосному беспроводному интернету, рассказал РИА Новости командир батальона связи с позывным "Гром".

"Тот, кто сильно рассчитывал на Starlink, тот и попал, а у нас все это было зарезервировано, мы этого всего ожидали, и у нас в основном все построено на оптических линиях связи и на беспроводных широкополосных доступах. Ну и, соответственно, не забываем про радиосвязь, которая у нас также построена сетью на радиосвязь", - рассказал "Гром".

Командир взвода с позывным "Бабр" отметил, что связисты бригады "Южной" группировки войск, заранее получили информацию о возможных отключениях станций Starlink и заранее начали готовить резервные каналы связи, используя уже проложенные оптоволоконные сети на краматорско-дружковском направлении.