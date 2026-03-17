21:16 17.03.2026
Суд 25 марта рассмотрит дело командующего силами беспилотных систем ВСУ
Суд 25 марта рассмотрит дело командующего силами беспилотных систем ВСУ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Второй Западный Окружной военный суд 25 марта приступит к рассмотрению уголовного дела командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, следует из данных на сайте суда.
Судебное заседание назначено на 25 марта, 10:00 утра, указывается в данных суда.
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины организовал и совершил террористический акт.
В частности, он отдал заведомо незаконный приказ подчиненным о дистанционном минировании открытых участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка.
В указанное время при следовании автомобиля в данном районе произошел его подрыв, в результате которого погибла журналист "Первого канала" Анна Прокофьева. Оператору Дмитрию Волкову и трем сопровождавшим их лицам причинены телесные повреждения.
Бровди объявлен в международный розыск и заочно арестован.
