В суд поступили апелляции на приговор по делу о курских фортификациях

КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Апелляционные жалобы на обвинительный приговор по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье поступили в суд, сообщили в пресс-службе судов Курской области.

Двадцатого февраля суд приговорил бывшего главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве фортификаций в курском приграничье. Его бывший заместитель Дмитрий Спиридонов был приговорен к семи годам, еще один экс-заместитель Игорь Грабин - к восьми годам, а подрядчик, строивший фортификации, Андрей Воловиков - к 8,5 годам.