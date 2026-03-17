Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой
Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 апреля срок домашнего ареста главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 апреля срок домашнего ареста главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взятки должностным лицам, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"Суд продлил срок домашнего ареста до 20 апреля", — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Трифонова
.
Защита в ходе процесса просила суд избрать фигурантам более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России
"Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару
Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов
за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza
на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.