Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/sud-2081274950.html
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой - РИА Новости, 17.03.2026
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой
Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 апреля срок домашнего ареста главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T18:10:00+03:00
2026-03-17T18:10:00+03:00
происшествия
москва
глеб трифонов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
telegram-канал baza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030780975_0:504:1080:1112_1920x0_80_0_0_213397b2d0612bce25024ecfab72916f.jpg
https://ria.ru/20260317/rozysk-2081241140.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030780975_0:445:1080:1255_1920x0_80_0_0_59faf2b9cb7394df200eb5a9a28be560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, глеб трифонов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram-канал baza
Происшествия, Москва, Глеб Трифонов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram-канал Baza
Суд продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой

РИА Новости: главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой продлили арест

© Фото : @gtrifonovГлеб Трифонов
Глеб Трифонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : @gtrifonov
Глеб Трифонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 апреля срок домашнего ареста главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взятки должностным лицам, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"Суд продлил срок домашнего ареста до 20 апреля", — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Трифонова.
Защита в ходе процесса просила суд избрать фигурантам более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
ПроисшествияМоскваГлеб ТрифоновМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал Baza
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала