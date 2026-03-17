Суд отложил слушание по делу о хищениях на подшипниковом заводе
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд отложил на 23 марта слушание по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:50:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд отложил на 23 марта слушание по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приступил к слушанию дела в отношении Андрея Сухомлина, Романа Волкова, Алексея и Людмилы Кулешовых, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество"). Сухомлину также вменяется часть 2 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Во время заседания прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
"Откладывается рассмотрение уголовного дела на 14.30 мск 23 марта", - сказал судья.
В ноябре прошлого года СК
завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе гендиректора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова
, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел была направлена в Советский суд Ростова-на-Дону
, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.