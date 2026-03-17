Суд отложил слушание по делу о хищениях на подшипниковом заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд отложил на 23 марта слушание по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.