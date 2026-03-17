Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из России - РИА Новости, 17.03.2026
11:02 17.03.2026
Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из России
Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из России - РИА Новости, 17.03.2026
Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из России
Суд Евросоюза высшей инстанции зарегистрировал и запустил к рассмотрению иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе ЕС от российских... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:02:00+03:00
2026-03-17T11:02:00+03:00
в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент
Суд ЕС принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из России

Суд ЕС высшей инстанции принял иск Венгрии против отказа от энергоресурсов из РФ

БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Суд Евросоюза высшей инстанции зарегистрировал и запустил к рассмотрению иск Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе ЕС от российских энергоресурсов, следует из опубликованного уведомления в официальном журнале Евросоюза.
Такая публикация подтверждает, что иск был принят судом к рассмотрению, процедуры по его производству стартовали.
Публикация в официальном журнале ЕС происходит спустя несколько недель после подачи иска и означает его официальную регистрацию и начало судебных процедур.
"Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа", - указывается в иске Венгрии.
Будапешт требует "аннулировать регламент ЕС 2026(261) Европарламента и Совета ЕС от 26 января 2026 года о поэтапном отказе от импорта российского природного газа и подготовке к отказу от импорта российской нефти".
Венгрия в иске утверждает, что ЕС использовал неверную юридическую основу для введения запрета, регламент нарушает право стран выбирать источники энергии для своих сетей, мера несоразмерна по последствиям для стран, зависящих от российского газа и является дискриминационной.
Если суд ЕС согласится хотя бы с одним из доводов Венгрии, это может поставить под сомнение всю правовую основу решения ЕС по отказу от российского топлива и потребует его пересмотра или полной отмены.
В более широком смысле признание решения ЕС об отказе от российских энергоресурсов в рамках торговой политики потребует переквалификации таких мер в санкционные, а значит сделает их временными, усложнит принятие и потребует гораздо более жесткого согласования между всеми странами Евросоюза.
Второго февраля этого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что правительство подало иск в суд ЕС против запрета на импорт российских энергоресурсов.
Разбирательство может занять до двух лет.
