09:35 17.03.2026
Суд признал обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед ФНС
Суд признал обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед ФНС и ПСБ

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлениям Федеральной налоговой службы (ФНС) России и банка ПСБ признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его неисполненные обязательства перед бюджетом в размере более 375 тысяч рублей и перед банком - в размере более 3,8 миллиона, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В заявлении столичной налоговой инспекции №4 речь идет об основном долге в размере более 373 тысяч рублей и о пени на сумму чуть более 2 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование налоговой частично – заявитель просил включить в реестр более 781 тысячи рублей.
Задолженность Иванова перед банком возникла по выплате процентов по кредиту. Уточняется, что требование ПСБ обеспечено залогом имущества должника.
Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов – основной долг по кредиту.
