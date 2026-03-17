Суд признал обязательства экс-замминистра обороны Иванова перед ФНС

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлениям Федеральной налоговой службы (ФНС) России и банка ПСБ признал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его неисполненные обязательства перед бюджетом в размере более 375 тысяч рублей и перед банком - в размере более 3,8 миллиона, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.