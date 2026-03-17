Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/sud-2081152168.html
В Кузбассе жену участника СВО лишили прав на выплаты из-за фиктивного брака
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Кузбассе жену участника СВО лишили прав на выплаты из-за фиктивного брака

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Мариинский городской суд по иску брата погибшего участника СВО признал жену участника спецоперации недостойным наследником из-за фиктивного брака и лишил ее права на выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Брат участника специальной военной операции узнал о заключённом родственником браке только после его гибели. Выясняя обстоятельства создания братом семьи, мужчина убедился, что брак являлся фиктивным. Он обратился в суд с требованием признать брак недействительным и лишить жену брата всех выплат, признав её недостойным наследником.
Когда мужчина узнал о гибели в зоне СВО брата, выяснилось, что через несколько дней после заключения контракта с министерством обороны Российской Федерации его родственник заключил брак с местной жительницей.
Также выяснилось, что женщина после заключения брака продолжала проживать со своим сожителем, с которым имеет совместного ребёнка.
Истец обратился в суд с просьбой признать брак недействительным и лишить женщину всех выплат, положенных членам семьи погибшего военнослужащего, признав её недостойным наследником.
В судебном заседании жена погибшего исковые требования не признала.
Суд, исследовав представленные сторонами доказательства и опросив более десятка свидетелей, пришёл к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.
"Было установлено, что между заключением контракта о прохождении военной службы и заключением брака прошло всего четыре дня. При этом достоверно было установлено, что супруги после заключения брака совместно не проживали... Кроме того, женщина продолжала проживать со своим сожителем", – говорится в сообщении.
Отмечается, что доказательствами этого стали протоколы допросов по уголовным делам, возбуждённым в отношении сожителя женщины, в которых сожители подтверждали совместную жизнь и ведение совместного хозяйства. Подчеркивается, что ни в одном из своих показаний женщина не упоминала о своём официальном семейном статусе.
"В результате суд отказал брату погибшего военнослужащего в признании брака недействительным, так как он в соответствии с требованиями семейного законодательства не вправе заявлять такое требование по основанию фиктивности брака. Такое требование в данной ситуации может быть предъявлено лишь прокурором. Но в части признания супруги брата истца недостойным наследником суд требования удовлетворил, лишив её права на все выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего", – сообщили в суде.
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала