В Кузбассе жену участника СВО лишили прав на выплаты из-за фиктивного брака

КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Мариинский городской суд по иску брата погибшего участника СВО признал жену участника спецоперации недостойным наследником из-за фиктивного брака и лишил ее права на выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Брат участника специальной военной операции узнал о заключённом родственником браке только после его гибели. Выясняя обстоятельства создания братом семьи, мужчина убедился, что брак являлся фиктивным. Он обратился в суд с требованием признать брак недействительным и лишить жену брата всех выплат, признав её недостойным наследником.

Когда мужчина узнал о гибели в зоне СВО брата, выяснилось, что через несколько дней после заключения контракта с министерством обороны Российской Федерации его родственник заключил брак с местной жительницей.

Также выяснилось, что женщина после заключения брака продолжала проживать со своим сожителем, с которым имеет совместного ребёнка.

Истец обратился в суд с просьбой признать брак недействительным и лишить женщину всех выплат, положенных членам семьи погибшего военнослужащего, признав её недостойным наследником.

В судебном заседании жена погибшего исковые требования не признала.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства и опросив более десятка свидетелей, пришёл к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

"Было установлено, что между заключением контракта о прохождении военной службы и заключением брака прошло всего четыре дня. При этом достоверно было установлено, что супруги после заключения брака совместно не проживали... Кроме того, женщина продолжала проживать со своим сожителем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что доказательствами этого стали протоколы допросов по уголовным делам, возбуждённым в отношении сожителя женщины, в которых сожители подтверждали совместную жизнь и ведение совместного хозяйства. Подчеркивается, что ни в одном из своих показаний женщина не упоминала о своём официальном семейном статусе.