В Москве заочно рассмотрят дело против Моргенштерна*

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суд в Москве 2 апреля начнет заочно рассматривать уголовное дело против рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* об уклонении от иноагентских обязанностей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что судебное заседание пройдет 2 апреля в одном из столичных судебных участков.

По данным следствия, Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, и несмотря на это, продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующих указаний.

За нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства, предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. Музыкант, судя по его соцсетям, уже несколько лет живет за пределами России