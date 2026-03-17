https://ria.ru/20260317/sud-2081150261.html
В Москве заочно рассмотрят дело против Моргенштерна* - РИА Новости, 17.03.2026
Суд в Москве 2 апреля начнет заочно рассматривать уголовное дело против рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* об уклонении от иноагентских обязанностей,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T08:15:00+03:00
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Суд в Москве 2 апреля начнет заочно рассматривать уголовное дело против рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна* об уклонении от иноагентских обязанностей, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что судебное заседание пройдет 2 апреля в одном из столичных судебных участков.
По данным следствия, Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, и несмотря на это, продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующих указаний.
За нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства, предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. Музыкант, судя по его соцсетям, уже несколько лет живет за пределами России
.
* Признан в России иноагентом.