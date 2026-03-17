На границе Ливана и Сирии появилась статуя Христа

БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Статую Иисуса Христа высотой 26 метров установили в ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией как послание мира, рассказал РИА Новости автор и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад.

"Идея установить статую существовала давно, однако в нынешних условиях она стала более символичной и значимой. Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле", — сказал Авад.