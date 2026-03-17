https://ria.ru/20260317/statuya-2081184841.html
На границе Ливана и Сирии появилась статуя Христа
Статую Иисуса Христа высотой 26 метров установили в ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией как послание мира, рассказал РИА Новости автор и исполнитель... РИА Новости, 17.03.2026
в мире
сирия
бекаа
ливан
иисус христос
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081184440_52:0:1192:641_1920x0_80_0_0_2151ef07387f2f29681f7df36e2e802e.jpg
https://ria.ru/20260317/katastrofa-2081097000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081184440_194:0:1049:641_1920x0_80_0_0_0d7d617188daf1512dd1f9fd848efccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Статую Иисуса Христа высотой 26 метров установили в ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией как послание мира, рассказал РИА Новости автор и исполнитель проекта Фади Эльяс Авад.
"Идея установить статую существовала давно, однако в нынешних условиях она стала более символичной и значимой. Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле", — сказал Авад.
Собеседник агентства рассказал, что установленная в его родном поселении статуя состоит из основания высотой 10 метров и самой статуи 16 метров.
Ливанская деревня Аль-Каа расположена у самой границы с Сирией
в северной части долины Бекаа
. Население деревни преимущественно составляют христиане — главным образом марониты и греко-католики. Аль-Каа считается одним из старейших христианских поселений в этом регионе страны: местные общины ведут свою историю на протяжении многих столетий, а вокруг деревни сохранилось несколько древних церквей и монастырей.
Христианские населенные пункты на востоке Ливана
образуют своего рода цепочку небольших анклавов: всего в долине Бекаа и соседнем районе Хермель
насчитывается около сорока таких деревень и городков. При этом значительная часть населения региона в целом принадлежит к мусульманской шиитской общине.