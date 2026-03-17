Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
13:11 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/starets-2081207927.html
Тысячи человек почтили память старца Илия в Оптиной пустыни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959531340_212:0:3476:1836_1920x0_80_0_0_118d2f5218ef2021f74f25f63df72d32.jpg
https://ria.ru/20260316/mozhajskij-2081079703.html
https://ria.ru/20260316/svjaschennik-2080989001.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959531340_620:0:3068:1836_1920x0_80_0_0_ece53b67eb9669b64eeebfad4f86cfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тысячи человек почтили память старца Илия в Оптиной пустыни

© РИА Новости / Артем БуденныйВерующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь"
Верующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Артем Буденный
Верующие ждут исповеди в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Тысячи человек помолились и почтили память схиархимандрита Илия в годовщину его кончины, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев).
Духовник братии монастыря Оптина пустынь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий скончался 15 марта 2025 года на 94-м году жизни. Его отпевание совершил патриарх Кирилл, 18 марта старца похоронили на территории Оптиной пустыни. Проститься с ним, как сообщали РИА Новости в обители, тогда прибыли более 10 тысяч человек из разных регионов России.
"Тысячи человек приехали почтить память старца: духовно, молитвенно с ним пообщаться. У нас было порядка двух тысяч причастников в минувшее воскресенье", - сказал епископ Иосиф.
Он отметил, что молитва у могилы праведника — это духовное общение, "через которое мы черпаем утешение и силу для жизни".
"Илий — означает "солнце". Многие годы он был солнцем для людей: освещал путь, согревал сердца, утешал скорбящих. Рядом с ним ощущалась благодать Божия — потому что, как учат святые отцы, где смирение, там пребывает благодать", - заключил собеседник агентства.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
РелигияРелигияОптина пустыньКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала