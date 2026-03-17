Тысячи человек почтили память старца Илия в Оптиной пустыни

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Тысячи человек помолились и почтили память схиархимандрита Илия в годовщину его кончины, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области епископ Можайский Иосиф (Королев).
Духовник братии монастыря Оптина пустынь и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий скончался 15 марта 2025 года на 94-м году жизни. Его отпевание совершил патриарх Кирилл, 18 марта старца похоронили на территории Оптиной пустыни. Проститься с ним, как сообщали РИА Новости в обители, тогда прибыли более 10 тысяч человек из разных регионов России.
"Тысячи человек приехали почтить память старца: духовно, молитвенно с ним пообщаться. У нас было порядка двух тысяч причастников в минувшее воскресенье", - сказал епископ Иосиф.
Он отметил, что молитва у могилы праведника — это духовное общение, "через которое мы черпаем утешение и силу для жизни".
"Илий — означает "солнце". Многие годы он был солнцем для людей: освещал путь, согревал сердца, утешал скорбящих. Рядом с ним ощущалась благодать Божия — потому что, как учат святые отцы, где смирение, там пребывает благодать", - заключил собеседник агентства.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
