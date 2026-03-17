Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой

СТАМБУЛ, 17 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам в Стамбуле стоит быть всегда начеку, а в случае попытки мошенников провернуть обман с якобы упавшей щеткой — пригрозить полицией или просто уйти, проигнорировав злоумышленника, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

По его словам, в Стамбуле по сей день распространена схема, когда мошенник под видом чистильщика обуви будто случайно роняет щетку — как правило, перед иностранными туристами. Если те возвращают ему щетку, он предлагает бесплатно почистить обувь. Однако после оказанной услуги начинается торг и выясняется, что она не была бесплатной.

"Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают "бесплатную чистку" — не соглашайтесь. Если мошенник пытается удерживать вас за обувь, сумку, руку — сразу уходите от него. Используйте фразы — нет, не трогайте меня, мне не нужна услуга, я вызову полицию", — рассказал эксперт.

В случае, если все же доходит до стадии требования денег, он рекомендует не вступать в торг — "иначе возникает ощущение, что вы согласились изначально на навязанную услугу".