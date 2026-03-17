https://ria.ru/20260317/stambul-2081146236.html
Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой
Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой - РИА Новости, 17.03.2026
Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой
Туристам в Стамбуле стоит быть всегда начеку, а в случае попытки мошенников провернуть обман с якобы упавшей щеткой — пригрозить полицией или просто уйти,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T07:21:00+03:00
2026-03-17T07:21:00+03:00
2026-03-17T15:41:00+03:00
в мире
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876418803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df93936650fb4c370096c8f42bf0395b.jpg
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876418803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3462170025a0965498115e8d48faa2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул
Эксперт рассказал, как туристам уберечься от стамбульского обмана со щеткой
РИА Новости: туристам в Стамбуле нужно проигнорировать мошенника со щеткой
СТАМБУЛ, 17 мар — РИА Новости, Заман Рамазанов. Туристам в Стамбуле стоит быть всегда начеку, а в случае попытки мошенников провернуть обман с якобы упавшей щеткой — пригрозить полицией или просто уйти, проигнорировав злоумышленника, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.
По его словам, в Стамбуле
по сей день распространена схема, когда мошенник под видом чистильщика обуви будто случайно роняет щетку — как правило, перед иностранными туристами. Если те возвращают ему щетку, он предлагает бесплатно почистить обувь. Однако после оказанной услуги начинается торг и выясняется, что она не была бесплатной.
"Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают "бесплатную чистку" — не соглашайтесь. Если мошенник пытается удерживать вас за обувь, сумку, руку — сразу уходите от него. Используйте фразы — нет, не трогайте меня, мне не нужна услуга, я вызову полицию", — рассказал эксперт.
В случае, если все же доходит до стадии требования денег, он рекомендует не вступать в торг — "иначе возникает ощущение, что вы согласились изначально на навязанную услугу".
Бёгюрджю посоветовал ни в коем случае не давать деньги или тем более показывать свои карточки. Кроме того, туристам стоит иметь видеозаписи инцидента, чтобы доказать навязывание услуги, а при обращении в полицию объяснить, что мошенник предлагал якобы бесплатную чистку, но затем потребовал деньги и пришлось заплатить из-за ощущения угрозы.