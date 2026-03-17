Опрос показал, сколько россиян сожалеют о распаде СССР

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более половины (57%) россиян сожалеют о распаде Советского Союза, 57% опрошенных убеждены, что распада СССР можно было избежать, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Большинство (57%) россиян сожалеют о распаде СССР. Сильнее всех этот вопрос беспокоит поколение оттепели (79%), менее остро реагируют на распад Советского Союза представители поколения цифры (14%). Более половины (57%) опрошенных считают, что распада СССР можно было избежать, 30% уверены, что распад был неизбежен.
Согласно результатам опроса, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в наши дни, 61% россиян проголосовали бы "за".
На вопрос, почему вы бы проголосовали за сохранения Советского союза, 30% опрошенных ответили, что это была великая страна, где царили дружба народов и единство, 26% отметили, что в СССР было равноправие, стабильность и безопасность. На вопрос, почему вы бы проголосовали против сохранения Советского союза, 24% опрошенных ответили, что это невозможно, так как изменилось время, 21% граждан РФ сказали, что каждая республика должна жить отдельно, 18% отметили, что в России все хорошо.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.