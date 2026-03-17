Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/sssr-2081239267.html
Опрос показал, сколько россиян сожалеют о распаде СССР
Опрос показал, сколько россиян сожалеют о распаде СССР
2026-03-17T15:32:00+03:00
в мире
ссср
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/44/1548784433_0:0:1779:1000_1920x0_80_0_0_7fe826db6c8a16ff33e6bd58699f3109.jpg
https://ria.ru/20260216/yazov-2074267076.html
https://ria.ru/20260317/sssr-2080966416.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/44/1548784433_212:0:1545:1000_1920x0_80_0_0_3cb51f818e409f6c72e64289f16e818b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ссср, россия, вциом
В мире, СССР, Россия, ВЦИОМ
© РИА Новости / Валерий МельникоПаспорт гражданина СССР
Паспорт гражданина СССР - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более половины (57%) россиян сожалеют о распаде Советского Союза, 57% опрошенных убеждены, что распада СССР можно было избежать, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Большинство (57%) россиян сожалеют о распаде СССР. Сильнее всех этот вопрос беспокоит поколение оттепели (79%), менее остро реагируют на распад Советского Союза представители поколения цифры (14%). Более половины (57%) опрошенных считают, что распада СССР можно было избежать, 30% уверены, что распад был неизбежен.
Согласно результатам опроса, если бы референдум о сохранении Советского Союза проходил в наши дни, 61% россиян проголосовали бы "за".
На вопрос, почему вы бы проголосовали за сохранения Советского союза, 30% опрошенных ответили, что это была великая страна, где царили дружба народов и единство, 26% отметили, что в СССР было равноправие, стабильность и безопасность. На вопрос, почему вы бы проголосовали против сохранения Советского союза, 24% опрошенных ответили, что это невозможно, так как изменилось время, 21% граждан РФ сказали, что каждая республика должна жить отдельно, 18% отметили, что в России все хорошо.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 февраля среди 1,6 тысячи опрошенных старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В миреСССРРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала