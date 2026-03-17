Траты США на войну с Ираном могут достигнуть триллионов долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Траты США на войну с Ираном могут достичь триллионов долларов, за конфликт придется расплачиваться внукам и правнукам американцев, заявил Intercept источник в американской администрации.
Неназванный чиновник ознакомился с расчетами экс-помощника госсекретаря США Линды Билмс, которые предоставил ему портал Intercept. Оценки Билмс показывают, что конфликт будет стоить США 50 миллиардов долларов, если растянется до третьей-четвертой недели. Однако общие затраты на конфликт с Ираном, учитывая как краткосрочные траты на боеприпасы или развертывание авианосных групп, так и долгосрочные, в частности, льготы ветеранам, "могут достигнуть триллионов долларов".
"Эти суммы неизвестны американцам. Вы никогда не услышите о них от Белого дома или Пентагона... Дети моих детей, а возможно, и их дети будут платить за это", - приводит портал слова чиновника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.