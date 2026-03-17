СМИ: США призывали Сирию ввести войска в Ливан для разоружения "Хезболлы"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США призывали действующее правительство Сирии отправить войска в восточный Ливан для содействия в разоружении ливанского шиитского движения "Хезболлах", однако в Сирии опасаются подобной операции из-за риска быть втянутыми в масштабный региональный конфликт, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленные осведомленные источники.
"США призвали Сирию рассмотреть возможность отправки войск в восточный Ливан для содействия разоружению "Хезболлах", но Дамаск не решается на такую миссию, опасаясь втянуться в войну на Ближнем Востоке и разжечь межконфессиональную напряженность", - пишет агентство.
По словам источников, эта идея впервые обсуждалась американскими и сирийскими чиновниками в 2025 году. Затем она вновь была поднята американскими чиновниками незадолго до начала операции США и Израиля в Иране в феврале. Отмечается, что среди рисков, которые видит Дамаск, находятся возможные ракетные удары со стороны Ирана и потенциальная угроза беспорядков среди шиитского меньшинства, что ставит под угрозу усилия по стабилизации ситуации.
Сирийский военный чиновник заявил агентству, что окончательного решения о любой возможной операции внутри Ливана пока нет, но "вариант вмешательства в случае конфликта между ливанскими властями и "Хезболлах" остается в силе".
В марте президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что поддерживает ливанские власти в вопросе разоружения "Хезболлах". и напомнил, что сирийская армия на фоне эскалации конфликта в регионе усилила военное присутствие на границах Ливана и Ирака с целью обеспечения безопасности и предотвращения активности трансграничных вооруженных формирований.