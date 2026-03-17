Трамп разгневан позицией Европы по Ормузскому проливу, заявил сенатор Грэм*
20:39 17.03.2026 (обновлено: 20:52 17.03.2026)
Трамп разгневан позицией Европы по Ормузскому проливу, заявил сенатор Грэм*
Трамп разгневан позицией Европы по Ормузскому проливу, заявил сенатор Грэм*

Грэм: Трамп разгневан из-за нежелании Европы помочь в вопросе Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом нежелание стран ЕС предоставлять корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и никогда не видел главу Белого дома таким разгневанным.
Во вторник Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая США в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Макрон очень скоро покинет свой пост, заявил Трамп
Вчера, 19:16
"Только что поговорил с президентом США о нежелании наших европейских союзников предоставлять ресурсы для обеспечения безопасности Ормузского пролива, что приносит Европе гораздо больше пользы, чем Америке. Я никогда в жизни не слышал его таким разгневанным", - написал Грэм* в соцсети Х.
По словам Грэма*, союзники США в Европе "демонстрируют высокомерие", считая, что возможное появление у Тегерана ядерного оружия не представляет для них серьезной угрозы и что военные меры по предотвращению этого должны быть проблемой исключительно Вашингтона.
Он добавил, что недостаточная помощь союзников в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив может привести к серьезным последствиям как для Европы, так и для США. Грэм* также подчеркнул, что происходящее заставляет его усомниться в ценности союзнических отношений.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
*Внесен в список террористов и экстремистов
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Стубб объяснил нежелание Европы помогать Трампу
Вчера, 19:55
 
В миреОрмузский проливСШАЕвропаКайя КалласДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
