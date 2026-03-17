Трамп разгневан позицией Европы по Ормузскому проливу, заявил сенатор Грэм*

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом нежелание стран ЕС предоставлять корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и никогда не видел главу Белого дома таким разгневанным.

Он добавил, что недостаточная помощь союзников в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив может привести к серьезным последствиям как для Европы, так и для США. Грэм* также подчеркнул, что происходящее заставляет его усомниться в ценности союзнических отношений.