Глава NORTHCOM назвал Россию противником с наибольшими возможностями

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо назвал Россию противником, обладающим наибольшими возможностями, при этом в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать на государства-члены НАТО.