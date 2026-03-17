Глава NORTHCOM назвал Россию противником с наибольшими возможностями

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо назвал Россию противником, обладающим наибольшими возможностями, при этом в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать на государства-члены НАТО.
"Россия сегодня остается противником, обладающим наибольшими возможностями для угрозы Северной Америке", - говорится в письменных показаниях Гийо для слушаний в палате представителей США.
Он отдельно отметил развитие Россией арсенала межконтинентальных баллистических ракет, а также неядерного военного потенциала.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".