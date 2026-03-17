16:06 17.03.2026 (обновлено: 16:53 17.03.2026)
В Белом доме оценили последствия конфликта с Ираном для экономики США
В Белом доме оценили последствия конфликта с Ираном для экономики США

Хассет: конфликт с Ираном не наносит серьезного вреда американской экономике

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном не наносит заметного вреда американской экономике несмотря на рост цен на бензин, заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Стратегия Ирана, по-видимому, заключалась в том, что они могли бы нанести ущерб экономике США, и тогда это заставило бы президента (США Дональда - ред.) Трампа сбавить обороты. На самом деле, они не наносят большого ущерба экономике США. Хотя цены на газ выше, экономика в целом в нормальном состоянии", - сказал Хассет в эфире CNBC.
Он добавил, что даже в случае затяжного конфликта экономика Соединенных Штатов не будет нарушена.
"Это нанесло бы ущерб потребителям, и нам пришлось бы подумать о том, что мы должны были бы с этим сделать, но на данный момент это последняя из наших проблем, потому что мы уверены, что (операция против Ирана - ред.) идет с опережением графика", - отметил Хассет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
