https://ria.ru/20260317/ssha-2081247406.html
В Белом доме оценили последствия конфликта с Ираном для экономики США
Конфликт Соединенных Штатов с Ираном не наносит заметного вреда американской экономике несмотря на рост цен на бензин, заявил руководитель национального... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T16:06:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:619:5640:3792_1920x0_80_0_0_fbecf133b782fc6784b36f040b7e8742.jpg
https://ria.ru/20260317/katastrofa-2081097000.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_375:0:5474:3824_1920x0_80_0_0_aab23395f4ebc2dd5d087ff99dfcfa27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хассет: конфликт с Ираном не наносит серьезного вреда американской экономике
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Конфликт Соединенных Штатов с Ираном не наносит заметного вреда американской экономике несмотря на рост цен на бензин, заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Стратегия Ирана
, по-видимому, заключалась в том, что они могли бы нанести ущерб экономике США
, и тогда это заставило бы президента (США Дональда - ред.) Трампа сбавить обороты. На самом деле, они не наносят большого ущерба экономике США. Хотя цены на газ выше, экономика в целом в нормальном состоянии", - сказал Хассет в эфире CNBC
.
Он добавил, что даже в случае затяжного конфликта экономика Соединенных Штатов не будет нарушена.
"Это нанесло бы ущерб потребителям, и нам пришлось бы подумать о том, что мы должны были бы с этим сделать, но на данный момент это последняя из наших проблем, потому что мы уверены, что (операция против Ирана - ред.) идет с опережением графика", - отметил Хассет.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива
- ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.