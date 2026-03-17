"Вы в своем уме?" В Киеве испугались обиды Трампа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не захочет помогать Киеву из-за отказа ЕС помочь с возобновлением судоходства в Ормузском проливе, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По словам эксперта, Трамп надеялся на совместный ответ на успешные действия Ирана, однако позиция ЕС и Великобритании говорили об обратном, что может негативно сказаться на отношении Трампа к ним.
Конфликт в Иране скоро завершится, заявил Трамп
16 марта, 23:49
Вчера президент США Дональд Трамп пожаловался на нежелание союзников предоставить минные тральщики для помощи Штатам в разблокировке Ормузского пролива.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.