"Вы в своем уме?" В Киеве испугались обиды Трампа - РИА Новости, 17.03.2026
04:15 17.03.2026
"Вы в своем уме?" В Киеве испугались обиды Трампа
"Вы в своем уме?" В Киеве испугались обиды Трампа
"Вы в своем уме?" В Киеве испугались обиды Трампа

Соскин: Трамп перестанет помогать Киеву из-за позиции ЕС по Ирану

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не захочет помогать Киеву из-за отказа ЕС помочь с возобновлением судоходства в Ормузском проливе, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Из-за ваших (ЕС. — Прим. ред.) действий Трамп сейчас чертовски зол, поэтому не стоит удивляться, что когда Лондон или Париж придут за деньгами для Киева, то Трамп просто проигнорирует их, напомнив об отказе помочь кораблями", — сказал он.
По словам эксперта, Трамп надеялся на совместный ответ на успешные действия Ирана, однако позиция ЕС и Великобритании говорили об обратном, что может негативно сказаться на отношении Трампа к ним.
"Мы уже привыкли, что Зеленский выливает гадости на Трампа, но вот чтобы якобы верные союзники по НАТО трусливо разбегались по сторонам — это что-то новенькое. И ничего хорошего для Украины не сулит", — подытожил Соскин.
Вчера президент США Дональд Трамп пожаловался на нежелание союзников предоставить минные тральщики для помощи Штатам в разблокировке Ормузского пролива.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
