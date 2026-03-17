Американский генерал публично опозорился в Киеве
Американский генерал Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и устроил пьянку в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T01:29:00+03:00
Американский генерал публично опозорился в Киеве
Генерал ВС США Агуто напился в Киеве и потерял секретные документы
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Американский генерал Антонио Агуто, будучи главой командования, ответственного за координацию поддержки Украины, потерял секретные документы и устроил пьянку в Киеве, об этом говорится в отчете
Управления генерального инспектора Пентагона.
"Агуто ввез секретные материалы на Украину
вопреки указаниям посла США
и впоследствии оставил их в украинском поезде в Польше
во время своего возвращения в Германию", — указано в докладе.
Кроме того, Агуто явился в состоянии алкогольного опьянения на встречу с госсекретарем США, организованную американским послом на Украине, и на совещание с двумя украинскими генералами.
"В период с 20 по 24 мая 2024 года Министерство обороны получило три анонимные жалобы, содержащие обвинения в адрес Агуто", — подчеркивается в отчете.
Упомянутая в отчете ночь распития спиртных напитков произошла 13 мая 2024 года во время девятидневной поездки на Украину.
Во время встречи в комнате Агуто после ужина двое свидетелей сообщили, что видели, как он упал назад и ударился затылком о стену. Согласно отчету, утром у него также был заметный след на лбу.
Подразделение SAG-U, которым руководил генерал Агуто, впоследствии перешло под командование генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда, который сейчас продолжает координировать помощь секретным службам Украины.
Информацию о потере Агуто секретных документов рекомендовано передать в Специальное управление безопасности Пентагона
.