Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США перебросили из Персидского залива два из трех тральциков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/ssha-2081119604.html
СМИ: США перебросили из Персидского залива два из трех тральциков
Два из трех тральщиков ВМС США прибыли к берегам Малайзии из Персидского залива для "логистической остановки", третий находится в пути, пишет издание Financial... РИА Новости, 17.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260315/sredizemnomore-2080764763.html
https://ria.ru/20260316/tramp-2081094919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: США перебросили из Персидского залива два из трех тральциков

FT: два из трех американских тральщика прибыли к берегам Малайзии

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два из трех тральщиков ВМС США прибыли к берегам Малайзии из Персидского залива для "логистической остановки", третий находится в пути, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителя Пятого флота ВМС США.
Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на нежелание союзников предоставить минные тральщики для помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Франция не согласилась отправить флот в Ормуз, несмотря на призыв Трампа
15 марта, 09:51
"ВМС США подтвердили, что два из трех базирующихся в Персидском заливе боевых кораблей, способных к разминированию, преодолели 4 тысячи миль (около 6,4 тысячи километров - ред.) до Малайзии для "логистической остановки", - говорится в статье.
Указывается, что суда USS Santa Barbara и USS Tulsa были замечены в малайзийском контейнерном терминале Баттерворт в воскресенье, в то время как судно USS Canberra, согласно данным трекинг-сервисов, на данный момент находится у берегов индийского штата Керала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп пожаловался на отказ союзников помочь разблокировать Ормузский пролив
16 марта, 20:49
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала