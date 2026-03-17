МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Каленики в ДНР и Сопычь Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Всего ВСУ за сутки потеряли 1240 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.
Переговоры по Украине
Турция не располагает информацией о дате и месте нового раунда переговоров по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Турецкая сторона на высшем уровне публично предложила посредничество в новом раунде переговоров по Украине, но решение принимают сами стороны, заявили РИА Новости в администрации лидера Турции.
Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на высшем уровне, в этом не должно быть сомнений, сообщили РИА Новости в администрации Эрдогана.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Турции принять очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
США и Европа не могут найти общий язык
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нет нужды работать с Европой по урегулированию конфликта на Украине, поставив под сомнение саму целесообразность такого сотрудничества.
Киев не хочет переговоров
Киев продолжает тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский получает в Лондоне инструкции касательно того, как продлевать военные действия против России.
Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил обсуждение вопросов энергетики.
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский знает, что Украина не победит в конфликте с Россией.
Президент РФ Владимир Путин делал все, чтобы не допустить военного конфликта на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
