МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Каленики в ДНР и Сопычь Сумской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Всего ВСУ за сутки потеряли 1240 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.

Переговоры по Украине

Турция не располагает информацией о дате и месте нового раунда переговоров по Украине, заявили РИА Новости в администрации президента республики.

Турецкая сторона на высшем уровне публично предложила посредничество в новом раунде переговоров по Украине, но решение принимают сами стороны, заявили РИА Новости в администрации лидера Турции.

Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на высшем уровне, в этом не должно быть сомнений, сообщили РИА Новости в администрации Эрдогана.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Турции принять очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

США и Европа не могут найти общий язык

Ряд европейских стран фактически действует вопреки заявленной стратегии США по завершению конфликта на Украине, что не укрепляет и единство ЕС , заявил РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ России , доктор международных отношений Дьёрдь Варга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америке нет нужды работать с Европой по урегулированию конфликта на Украине, поставив под сомнение саму целесообразность такого сотрудничества.

Киев не хочет переговоров

Киев продолжает тщетное сопротивление вместо того, чтобы принять ответственное решение и открыть дорогу мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Зеленский получает в Лондоне инструкции касательно того, как продлевать военные действия против России.

Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил обсуждение вопросов энергетики.