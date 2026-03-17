Сотрудники аэропортов в США массово пропускают работу, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Около 10% сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) в аэропортах США не вышли на работу в воскресенье из-за частичного закрытия правительства Соединенных Штатов, сообщает агентство Около 10% сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) в аэропортах США не вышли на работу в воскресенье из-за частичного закрытия правительства Соединенных Штатов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа.

"Администрация Трампа сообщает, что 10% сотрудников досмотра в аэропортах не вышли на работу в воскресенье на фоне продолжающейся приостановки работы правительства", - передает Рейтер.

По информации агентства, обычно лишь 2% сотрудников TSA не приходят на работу по личным причинам. Однако после прекращения финансирования 14 февраля в некоторых аэропортах этот показатель вырос до 20%.

Местные СМИ передают, что путешественникам иногда приходилось проводить в очереди на досмотр по два часа и более, что вызывало массовые опоздания на рейсы и, как следствие, их отмену.

Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.