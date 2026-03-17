Невролог объяснил, почему мелатонин бесполезен при нарушении сна
2026-03-17T04:05:00+03:00
ТУЛА, 17 мар - РИА Новости. Препараты с мелатонином, которые некоторые ошибочно принимают за универсальное средство от бессонницы, на самом деле работают только при нарушениях циркадных ритмов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.
По словам специалиста, мелатонин не является снотворным препаратом. Его задача - наладить внутренние биологические часы организма.
"Эти препараты иногда используют как препараты для сна, но они не являются снотворными. Они налаживают циркадные ритмы, когда мозг "путает" день с ночью из-за частых переездов, а также пожилым гражданам, у которых организм сам хуже вырабатывает мелатонин", - объяснил Атяшев.
Врач уточнил, что основное показание для мелатонина - резкая смена часовых поясов. Например, при перелете из Центральной России в Восточную, когда разница во времени составляет около десяти часов.
"Тогда для организма день становится ночью. И организму нужно помочь. В этом у нас участвует гормон мелатонин, и таким образом мы можем использовать эти препараты для коррекции ситуаций, когда днем человек спит, а ночью не может заснуть. Но это короткое применение исключительно по показаниям, а не при любом нарушении сна", - подчеркнул невролог.