Невролог объяснил, почему мелатонин бесполезен при нарушении сна

ТУЛА, 17 мар - РИА Новости. Препараты с мелатонином, которые некоторые ошибочно принимают за универсальное средство от бессонницы, на самом деле работают только при нарушениях циркадных ритмов, рассказал РИА Новости тульский врач-невролог, мануальный терапевт, реабилитолог Александр Атяшев.

По словам специалиста, мелатонин не является снотворным препаратом. Его задача - наладить внутренние биологические часы организма.

"Эти препараты иногда используют как препараты для сна, но они не являются снотворными. Они налаживают циркадные ритмы, когда мозг "путает" день с ночью из-за частых переездов, а также пожилым гражданам, у которых организм сам хуже вырабатывает мелатонин", - объяснил Атяшев.

Врач уточнил, что основное показание для мелатонина - резкая смена часовых поясов. Например, при перелете из Центральной России в Восточную, когда разница во времени составляет около десяти часов.