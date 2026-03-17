ПВО отразила атаку дронов на Сочи

СОЧИ, 17 мар – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны оперативно отразили атаку БПЛА на Сочи, по предварительным данным, инфраструктура курорта не пострадала, написал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА действовала в Сочи и Сириусе вечером во вторник не больше 20 минут, об этом сообщали местные власти. В городе работали сирены системы оповещения.
"Средства противовоздушной обороны оперативно отработали по воздушным целям, угрожавшим Центральному и Лазаревскому районам. По предварительным данным, инфраструктура города не пострадала", - говорится в сообщении.
Мэр Сочи также напомнил о запрете приближаться к обломкам и снимать работу экстренных служб на видео.
"При обнаружении подозрительных предметов или в случае любых происшествий немедленно сообщайте по номеру 112", - подчеркнул Прошунин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18