https://ria.ru/20260317/sobstvennik-2081272427.html
Собственник подшипникового завода в Ростове-на-Дону частично признал вину
Один из собственников Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону Алексей Кулешов в суде частично признал вину по делу о мошенничестве с гособоронзаказом,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T17:58:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
александр дьяченко (актер)
николай борисов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260317/fsb-2081174387.html
https://ria.ru/20260317/vooruzheniya-2081161727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Один из собственников Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону Алексей Кулешов в суде частично признал вину по делу о мошенничестве с гособоронзаказом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приступил к слушанию дела в отношении Андрея Сухомлина, Романа Волкова, Алексея и Людмилы Кулешовых, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество"). Сухомлину также вменяется часть 2 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Во время заседания прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
"Вину признаю частично, показания дам в ходе судебного следствия", - сказал Кулешов. Он добавил, что Людмила Кулешова - его мать, и "ответственность на мне". Кулешова, в свою очередь, возражала против обвинений в ее адрес. Еще двое подсудимых заявили, что свое отношение к предъявленному обвинению они выскажут позже.
В ноябре 2025 года СК
завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе гендиректора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко
, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова
, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел была направлена в Советский суд Ростова-на-Дону
, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.