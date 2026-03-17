Силы ПВО сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил Собянин

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силы ПВО с начала ночи уничтожены уже 26 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сообщил в своем канале на платформе Мах мэр столицы Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал мэр.
Накануне Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны за последние двое суток сбили 250 дронов на подлете к столице.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18