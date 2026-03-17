Синоптик рассказал, когда в Подмосковье сойдет снежный покров - РИА Новости, 17.03.2026
13:16 17.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Подмосковье сойдет снежный покров
Снежный покров сойдет в ряде районов Московского региона уже через неделю, к ним относятся метеостанция Подмосковная и город Клин, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 17.03.2026
Ранняя весна. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Снежный покров сойдет в ряде районов Московского региона уже через неделю, к ним относятся метеостанция Подмосковная и город Клин, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Аномально высокий температурный фон, наблюдающийся в столичном регионе, способствует активному таянию снега. И если в столице снег, убывая по 2-3 сантиметра за сутки, только-только опустился ниже климатической нормы, то в некоторых районах Московской области высота снежного покрова уже завтра снизится до однозначных величин", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что, на метеостанции Подмосковная и в Клину снежный покров составляет 11 и 10 сантиметров соответственно. По его словам, уже в среду первыми в регионе они переведут снежный покров к однозначным значениям, а в начале новой недели, опять же, первыми в Московской области, попрощаются со снегом.
"Сегодня, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снега в столице за сутки уменьшилась на 3 сантиметра и составила 30 сантиметров, а это уже на 2 сантиметра ниже среднего многолетнего показателя. На других метеостанция мегаполиса высота сугробов меняется от 28 сантиметров в МГУ до 33 сантиметров в Тушино. В Новой Москве, в Михайловском, снега 38 сантиметров", - добавил он.
Специалист уточнил, что в Подмосковье самые высокие сугробы отмечены в Кашире, их высота составляет 45 сантиметров. В среднем по региону убыль снега за минувшие сутки составила от 2 до 6 сантиметров.
