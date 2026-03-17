Тон обсуждений Венгрии в ЕС стал более резким, пишет Politico

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тон внутренних обсуждений Венгрии в европейских кругах стал более резким на фоне недовольства политиков ЕС позицией Будапешта по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
"Тон в отношении Венгрии становится все более резким и прямым на фоне разочарования обструкционизмом (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана", - пишет издание.
По данным источников, некоторые европейские министры иностранных дел высказывались о Венгрии в более резких выражениях, чем это сделал ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".