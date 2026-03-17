Слуцкий попросил Генпрокуратуру провести проверку кластера "Азия-Сибирь"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий просит Генпрокуратуру РФ провести масштабную проверку агрокластера "Азия-Сибирь" под Новосибирском, в том числе на предмет незаконной торговли.

Соответствующее обращение в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана имеется в распоряжении РИА Новости.

России, "Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) "Азия-Сибирь" и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказано в документе.

Как отмечается в обращении, поводом для жалобы стали возможные нарушения законодательства на территории агрокластера, который, по информации ЛДПР , после закрытия в 2025 году Хилокского рынка стал центром притяжения для нелегальной торговли.

"Следственный комитет ранее отметил, что на территории комплекса осуществляется незаконная реализация продуктов питания ... напрямую с грузовых автомобилей без прохождения обязательного карантинного фитосанитарного контроля, по факту чего было возбуждено уголовное дело", - говорится в письме.

Лидер партии подчеркнул, что стихийная торговля, захламление территории отходами и парковка большегрузного транспорта в непосредственной близости от жилых зон создают угрозу пожарной безопасности.