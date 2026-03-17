В Новосибирской области рассказали о первых выплатах за изъятый скот
Выплаты за изъятый из-за вспышки пастереллеза скот во вторник получат 13 семей Новосибирской области, еще 21 заявление находится в обработке, сообщил во время... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:39:00+03:00
Нешумов: деньги за изъятый из-за пастереллеза скот во вторник получат 13 семей
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Выплаты за изъятый из-за вспышки пастереллеза скот во вторник получат 13 семей Новосибирской области, еще 21 заявление находится в обработке, сообщил во время брифинга руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"Вопрос по возмещению за животных. Деньги выделены, процесс пошел, 21 заявление в обработке, 13 сегодня получат семей уже выплаты", – сказал Нешумов.
с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе области сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.