В Новосибирской области рассказали о первых выплатах за изъятый скот

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Выплаты за изъятый из-за вспышки пастереллеза скот во вторник получат 13 семей Новосибирской области, еще 21 заявление находится в обработке, сообщил во время брифинга руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.