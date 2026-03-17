На футболиста, обвиняемого в убийстве женщины, завели дело об изнасиловании
10:21 17.03.2026 (обновлено: 10:37 17.03.2026)
На футболиста, обвиняемого в убийстве женщины, завели дело об изнасиловании
Футболист, обвиняемый в убийстве женщины в Москве, подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2026
следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
На футболиста, обвиняемого в убийстве женщины, завели дело об изнасиловании

СК: футболиста, убившего женщину, подозревают в надругательстве над ребенком

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниил Секач в здании Тушинского суда
Даниил Секач в здании Тушинского суда
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Футболист, обвиняемый в убийстве женщины в Москве, подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в ГСУ СК России по столице.
"Следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым. В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Правоохранители продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.
В понедельник Тушинский районный суд арестовал игрока футбольного клуба "Урал-2" Даниила Секача, обвиняемого в убийстве 48-летней женщины на северо-западе Москвы.
Как рассказывали в прокуратуре, по словам обвиняемого, ему позвонила неизвестная девушка, которая под предлогом поиска посылки узнала у него персональные данные, после чего ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
СК рассказал о задержанной соучастнице футболиста, обвиняемого в убийстве
Вчера, 10:19
 
МоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
