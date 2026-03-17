В деле футболиста, обвиняемого в убийстве, появилась новая подозреваемая
Силовики задержали соучастницу футболиста, убившего женщину на северо-западе Москвы, сообщило управление СК по столице.
2026-03-17T10:14:00+03:00
Задержанная по делу об убийстве на Строгинском бульваре девушка дает показания.
Задержанная по делу об убийстве на Строгинском бульваре девушка дает показания.
СК установил соучастницу футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Силовики задержали соучастницу футболиста, убившего женщину на северо-западе Москвы, сообщило управление СК по столице.
"Ею оказалась 22-летняя москвичка. <...> Она приобрела болгарку и доставила ее в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство, а затем с использованием инструмента вскрыл сейф", — говорится в посте на платформе MAX
Злоумышленник выбросил найденные деньги и ювелирные украшения в окно, а его соучастница подобрала их и передала организаторам преступления, рассказали в ведомстве. В ближайшее время ей предъявят обвинение по статье о разбое.
По данным следствия, все произошло 13 декабря. Мошенники, притворяясь сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю дочь хозяйки квартиры впустить домой обвиняемого. Он несколько раз ударил женщину ножом, после чего она умерла.
Сам преступник — 20-летний игрок ФК "Урал-2" Даниил Секач — рассказал, что ему позвонила незнакомая девушка и обманом вынудила его сообщить персональные данные. После этого ему пришло сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах", а также номер телефона, по которому "необходимо" позвонить.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.