Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 270 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Пролетарское, Мирополье, Кондратовка и Кучеровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Избицкое, Волчанские Хутора, Веселое и Уды Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
