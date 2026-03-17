01:25 17.03.2026
Сервисы кикшеринга рассказали, как будут работать без интернета в Москве
Сервисы кикшеринга рассказали, как будут работать без интернета в Москве

Девушки катаются на самокатах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервисы кикшеринга рассказали РИА Новости, что в условиях ограничений работы мобильного интернета в некоторых районах Москвы, будут продолжать работу за счет "белых списков" и технологий поездок по смс.
"При неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию "арендовать по SMS" и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката - его нужно будет просто отправить", - сообщили в "МТС Юрент".
Как пояснили в компании, после отправки смс электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом.
Whoosh также отметил, что использует технологию для поездок по смс в условиях ограничения мобильного интернета.
Кроме того, кикшеринги "МТС Юрент" и "Яндекс Go" включены в "белый список" Минцифры России, следовательно, они должны оставаться доступными даже при ограничениях в работе мобильного интернета.
Компания Whoosh передала в ведомство все требуемые документы для включения в "белый список" Минцифры РФ и ожидает ответа от регулятора.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
