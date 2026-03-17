Девушки катаются на самокатах в Москве

Сервисы кикшеринга рассказали, как будут работать без интернета в Москве

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервисы кикшеринга рассказали РИА Новости, что в условиях ограничений работы мобильного интернета в некоторых районах Москвы, будут продолжать работу за счет "белых списков" и технологий поездок по смс.

"При неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию "арендовать по SMS" и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката - его нужно будет просто отправить", - сообщили в " МТС Юрент".

Как пояснили в компании, после отправки смс электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом.

Whoosh также отметил, что использует технологию для поездок по смс в условиях ограничения мобильного интернета.

Кроме того, кикшеринги "МТС Юрент" и "Яндекс Go" включены в "белый список" Минцифры России , следовательно, они должны оставаться доступными даже при ограничениях в работе мобильного интернета.

Компания Whoosh передала в ведомство все требуемые документы для включения в "белый список" Минцифры РФ и ожидает ответа от регулятора.