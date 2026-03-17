Рейтинг@Mail.ru
Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 17.03.2026 (обновлено: 00:56 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/seps-2081118983.html
Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине
Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине - РИА Новости, 17.03.2026
Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине
Оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS официально уведомил компанию "Укрэнерго" о расторжении соглашения о взаимной аварийной помощи, сообщает... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T00:44:00+03:00
2026-03-17T00:56:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
укрэнерго
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381687_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_bb5e8f696a7390a4213b3da3156d8b8e.jpg
https://ria.ru/20260316/fitso-2081053349.html
https://ria.ru/20260224/druzhba-2076345028.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381687_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b033ef327d21f81b47b8b53373a397a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, укрэнерго, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Украина, Киев, Укрэнерго, Мирный план США по Украине
Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине

Словакия уведомила "Укрэнерго" о прекращении договора об аварийной помощи

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS официально уведомил компанию "Укрэнерго" о расторжении соглашения о взаимной аварийной помощи, сообщает украинская энергокомпания.
Компания "Укрэнерго" в своем заявлении утверждает, что после ряда публичных заявлений в феврале и марте они получили от словацкого оператора электроэнергосистемы SEPS официальное извещение о том, что договор о взаимной аварийной помощи в одностороннем порядке будет расторгнут. Завершение действия этого соглашения планируется в мае этого года.
В "Укрэнерго" добавили, что причины расторжения договора словацкой стороной не были разъяснены. Тем не менее, поставки электроэнергии из Словакии в Украину продолжатся без каких-либо ограничений.
Восемнадцатого февраля правительство Словакии заявило о кризисной ситуации из-за нехватки нефти для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, который зависит от поставок по нефтепроводу "Дружба" из России. В связи с этим из государственных резервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Киев приостановил транзит российской нефти через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января, объясняя это повреждением трубопровода. Однако власти Словакии считают, что трубопровод остается в рабочем состоянии, а остановка поставок является политическим шагом Украины с целью шантажа.
В миреСловакияУкраинаКиевУкрэнергоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала