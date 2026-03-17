Футболист, обвиняемый в убийстве, не знал соучастницу до преступления

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девушка-курьер и футболист, обвиняемый в убийстве женщины в Москве по указке мошенников, не были знакомы до преступления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Соучастники до преступления знакомы не были", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 13 декабря мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры на Строгинском бульваре впустить 20-летнего спортсмена. Находясь внутри, он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.