Сейсмолог рассказал, каких мест стоит избегать при землетрясении

БИШКЕК, 17 мар - РИА Новости. Сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов в разговоре с РИА Новости посоветовал избегать лестничных проемов во время землетрясения.

"Я, честно говоря, не склонен думать, что это очень хорошее место, где можно спастись в случае землетрясения. Чем плохи лестничные проемы: дело в том, что мало кто из людей, к сожалению, пытается спастись у себя в квартире, все ломятся на лестничную площадку. И там люди погибают и получают увечья именно из-за паники, когда все несутся вниз, и молодые, и старые", - заявил ученый.

По словам Абдрахматова, оставаться в квартире в момент подземных толчков, если речь идет о многоэтажной доме, куда безопаснее. Там надо встать максимально близко к несущей колонне или в проеме несущей стены. Но мало кто может совладать с животным страхом и рефлективной потребностью срочно покинуть помещение.