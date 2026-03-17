01:34 17.03.2026
Сейсмолог рассказал, каких мест стоит избегать при землетрясении
Сейсмолог рассказал, каких мест стоит избегать при землетрясении

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
БИШКЕК, 17 мар - РИА Новости. Сейсмолог, президент Национальной академии наук Киргизии Канатбек Абдрахматов в разговоре с РИА Новости посоветовал избегать лестничных проемов во время землетрясения.
"Я, честно говоря, не склонен думать, что это очень хорошее место, где можно спастись в случае землетрясения. Чем плохи лестничные проемы: дело в том, что мало кто из людей, к сожалению, пытается спастись у себя в квартире, все ломятся на лестничную площадку. И там люди погибают и получают увечья именно из-за паники, когда все несутся вниз, и молодые, и старые", - заявил ученый.
По словам Абдрахматова, оставаться в квартире в момент подземных толчков, если речь идет о многоэтажной доме, куда безопаснее. Там надо встать максимально близко к несущей колонне или в проеме несущей стены. Но мало кто может совладать с животным страхом и рефлективной потребностью срочно покинуть помещение.
"В некоторых домах лестничные проемы очень крепкие, а в некоторых домах, например 104-й серии, во время постройки они просто кладутся и свариваются. А когда начинается тряска, вот эта сварка, она не выдерживает. И вот эти лестничные проемы, они складываются. Есть такие факты", - уточнил академик.
