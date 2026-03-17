10:00 17.03.2026
Сбор Билайна для "ЛизаАлерт" преодолел отметку 10 миллионов
Артем Смирнов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудник добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" подводят промежуточные итоги сбора средств на оснащение региональных подразделений отряда спасательными коптерами, инициатива преодолела отметку в 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба оператора.
Инициатива стартовала в ноябре прошлого года.
Ключевая особенность проекта — оперативная помощь регионам. Для того, чтобы обгонять время и быстро приходить на помощь потерявшемуся в природной среде человеку, Билайн и партнеры передают оборудование в поисковые подразделения сразу по мере поступления средств. Спасательные коптеры нужны в любых погодных условиях – они оснащены тепловизорами, некоторые модели работают и в дождь, и в метель. Они незаменимы в условиях холода, когда счет идет буквально на часы.
Первая партия уже передана в Архангельск, Волгоград, Казань, Карелию, Новосибирск, Псков, Санкт-Петербург и Челябинск. Закуплено и готовится к отправке спасательное оборудование для Вологды и Твери, а также в Саратов и Ярославль.
К инициативе Билайна присоединились крупные российские компании, что позволило проекту выйти на федеральный уровень. Среди партнеров кампании — "ВКонтакте", "Лента", медиахолдинг МАЕР, авиакомпания "Россия", благотворительный проект "Эфир Добра", компании "Клинтаун Медиа", "Росводоканал".
Так, коммуникационный партнер медиахолдинг МАЕР обеспечил трансляцию ролика о сборе на 10 крупнейших медиафасадах в Москве и 12 в регионах. Ролики о сборе транслировались на цифровых уличных экранах. Компания "Клинтаун Медиа" реализовала показ ролика на 900 мониторах в лифтах и лифтовых холлах жилых домов, экранах автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, в 246 магазинах торговой сети "Лента" и на 770 экранах внутри них размещен видеопризыв поддержать отряд. Социальная сеть "ВКонтакте" предоставила свои площадки для продвижения проекта.
Общая цель партнеров — собрать 150 миллионов рублей. Эти средства пойдут на приобретение порядка 100 комплектов беспилотной авиации для региональных подразделений "ЛизаАлерт". Стоимость одного комплекта варьируется от 650 тысяч до 4,5 миллиона рублей в зависимости от задач и функционала.
"Я видел, как работает "ЛизаАлерт" в поле — это очень четко выверенная система. Ты понимаешь, что за каждым выездом стоит реальная жизнь, и что эти ребята вытягивают колоссальную работу на чистом волонтерском духе. Но даже самой слаженной команде нужен ресурс — и здесь наша задача как бизнеса не стоять в стороне. 2025 год стал важным этапом в нашем сотрудничестве: мы усилили технологическую поддержку отряда: геопоиск, большие данные, ИИ. Теперь вместе с партнерами оснащаем региональные подразделения спасательными коптерами", - отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
Он добавил, что уже более 120 тысяч человек поддержали эту инициативу, первые поисковые дроны переданы в восемь городов.
"Когда на кону человеческая жизнь и каждая минута имеет значение — бизнес должен работать именно так", - сказал гендиректор.
По словам руководителя ПСО "ЛизаАлерт" Григория Сергеева, "Билайн" и поисковой отряд – это пример настоящей дружбы и технологического партнерства.
"В этом году появилась новая важнейшая для нас инициатива – это возможность граждан самостоятельно принимать решение о том, что они могут поделиться своим местоположением с отрядом в случае, если они терпят бедствие. Сейчас мы вместе оснащаем наши региональные подразделения технологиями, которые критически важны для эффективных и быстрых поисков. То, что бизнес объединяется ради спасения людей – для нас важно: мы становимся сильнее, нас становится больше – а это прямое влияние на результат", - подчеркнул Сергеев.
