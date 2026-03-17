Посольство в Лондоне оценило последствия санкций против России для Британии
Посольство в Лондоне оценило последствия санкций против России для Британии - РИА Новости, 17.03.2026
Посольство в Лондоне оценило последствия санкций против России для Британии
Удар по экономике Британии и Европы, который нанесет ситуация вокруг Ирана, станет еще сильнее из-за антироссийских санкций, заявили в посольстве РФ в Лондоне. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T23:02:00+03:00
2026-03-17T23:02:00+03:00
2026-03-17T23:02:00+03:00
https://ria.ru/20260304/zaharova-2078470240.html
россия
лондон
в мире, россия, лондон, военная операция сша и израиля против ирана, санкции, санкции в отношении россии, посольство россии в великобритании
В мире, Россия, Лондон, Военная операция США и Израиля против Ирана, Санкции, Санкции в отношении России, Посольство России в Великобритании
Посольство в Лондоне оценило последствия санкций против России для Британии
РИА Новости: санкции против России усугубят очередной удар по экономике Британии
ЛОНДОН, 17 мар - РИА Новости. Удар по экономике Британии и Европы, который нанесет ситуация вокруг Ирана, станет еще сильнее из-за антироссийских санкций, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Как отметили в дипмиссии, антироссийские санкции, в первую очередь, подрывают экономику самих инициаторов. В частности, в Британии стоимость энергии увеличилась в 2–3 раза по сравнению с "досанкционным" периодом, энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошёлся Британии и ЕС в 1,8 триллиона долларов.
«
"Стоит также учитывать, что данные расчёты были произведены до начала конфликта вокруг Ирана, который, без сомнения, усугубит упомянутые эффекты. Наблюдая тревожную ситуацию на рынке энергоносителей, можно констатировать: ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
При этом экономика России
, несмотря на заверения британского МИД о якобы ее стагнации, остается устойчивой, подчеркивается в комментарии.
"В итоге санкционный "бумеранг" возвращается к своим инициаторам, подрывая конкурентоспособность Старого Света. Вместо того чтобы пересмотреть эту политику, западные лидеры продолжают её навязывать, жертвуя благосостоянием своих граждан", - заявили в дипмиссии.